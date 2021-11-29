Tesla отказалась от €1,1 миллиарда помощи ЕС на строительство завода в Германии — Маск против любых субсидий

Компания Tesla отказалась от государственной помощи для строительства завода по производству аккумуляторов недалеко от Берлина, поскольку ее генеральный директор Илон Маск заявил, что производитель электромобилей выступает против всех субсидий.

Об этом пишет Reuters.

Европейский Союз в январе одобрил план, который включал предоставление государственной помощи компаниям Tesla, BMW и другим автопроизводителям для поддержки сферы производства аккумуляторов для электромобилей. Она также была направлена на сокращение импорта из Китая. Tesla должна была получить €1,14 миллиарда.

«Tesla всегда считала, что все субсидии надо отменить», — написал Маск в Twitter.

«Отмена всех субсидий всегда была позицией Tesla. Но это должно включать и огромные субсидии для нефти и газа. По какой-то причине правительства не хотят этого делать...» — написал Маск.

По оценкам Министерства экономики Германии, сама Tesla инвестирует €5 миллиардов в завод по производству аккумуляторов. Сообщается, что недавно завершился последний раунд онлайн-консультаций с общественностью по вопросу экологической безопасности строительства завода, а Маск сообщил, что надеется официально начать производство автомобилей и аккумуляторов Tesla к концу года.