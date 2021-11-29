Магдалену Андерссон вдруге призначили премʼєр-міністром Швеції. Перед цим вона пробула на посаді 7 годин

У Швеції парламент 29 листопада вдруге обрав Магдалену Андерссон премʼєр-міністром. Вона перша жінка на цій посаді.

Про це повідомляє The Local.

У шведській системі кандидат у премʼєр-міністри не потребує підтримки більшості в парламенті. Потрібно не набрати більшість голосів за, а отримати менше ніж половину голосів проти. Андерссон обрали із невеликим відривом — 173 члени парламенту проголосували проти неї (ще двоє — і вона б програла). Тепер Андерссон очолить однопартійний уряд соціал-демократів, а не коаліційний уряд соціал-демократів та зелених, який раніше був при владі з 2014 року.

Наступним кроком для Андерссон буде оголошення складу кабінету міністрів, яке відбудеться вранці у вівторок, 30 листопада. Після цього вона разом зі своїм новим кабінетом відвідає «зустріч зміни уряду» (skifteskonselj) з королем Швеції в Королівському палаці. Саме тоді відбувається формальна зміна влади, після чого новий уряд розпочинає виконувати свої обовʼязки.

Вперше Андрессон на посаду призначили 24 листопада, однак вона пробула на ній сім годин через те, що партнер її партії по коаліції — Партія зелених — вирішив з неї вийти. Причиною цьому стало голосування 24 листопада в парламенті за бюджет, який підготувала опозиція. Згідно з практикою, якщо одна з партій виходить з коаліції, то уряд має піти у відставку.