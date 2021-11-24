Прем’єр-міністр Швеції подала у відставку через сім годин після призначення

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку через сім годин після призначення. Усе через те, що партнер її партії по коаліції вирішив з неї вийти.

Про це пише SVT.

Партія зелених, яка була партнером по коаліції соціал-демократів, заявила увечері, що виходить з неї. Причиною цьому стало голосування в парламенті за бюджет, який підготувала опозиція.

Згідно з практикою, якщо одна з партій виходить з коаліції, то уряд має піти у відставку.

Андерссон зазначила, що все одно лишається готовою очолити майбутній уряд, навіть якщо його одноосібно сформують лише соціал-демократи.

Тепер спікер парламенту Андреас Норлен у четвер проведе консультації з усіма партіями з приводу формування нової коаліції.