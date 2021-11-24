Премьер-министр Швеции подала в отставку через семь часов после назначения

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку семь часов спустя после назначения. Все потому, что партнер ее партии по коалиции решил из нее выйти.
Об этом пишет SVT.
Партия зеленых, являвшаяся партнером по коалиции социал-демократов, заявила вечером, что выходит из нее. Причиной тому стало голосование в парламенте за бюджет, который подготовила оппозиция.
Согласно практике, если одна из партий выходит из коалиции, то правительство должно уйти в отставку.
Андерссон отметила, что все равно остается готовой возглавить будущее правительство, даже если его единолично сформируют только социал-демократы.
Теперь спикер парламента Андреас Норлен в четверг проведет консультации со всеми партиями по поводу формирования новой коалиции.
- Утром 24 ноября впервые в истории Швеции премьер-министром стала женщина. Парламент королевства назначил на должность Магдалену Андерссон – лидера социал-демократов. В шведской системе кандидат в премьер-министры не нуждается в поддержке большинства в парламенте. Нужно не набрать большинство голосов депутатов, а получить меньше половины голосов против. Андерссон не поддержали 174 из 349 депутатов парламента – все решил один голос.