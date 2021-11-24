Впервые в истории Швеции пост премьер-министра получила женщина

Впервые в истории Швеции премьер-министром стала женщина. Парламент королевства назначил на этот пост Магдалену Андерссон — лидера социал-демократов (Socialdemokraterna).

Об этом сообщает The Local.

В шведской системе кандидат в премьер-министры не нуждается в поддержке большинства в парламенте. Нужно не набрать большинство голосов депутатов, а получить менее половины голосов против. Андерссон не поддержали 174 из 349 депутатов парламента — все решил один голос.

54-летняя Андерссон приступит к обязанностям премьера после формальной встречи с королем Карлом XVI Густавом, которая состоится 26 ноября. Она сменит на посту Стефана Левена, который ушел в отставку в начале ноября. Сама Андерссон до назначения занимала пост министр финансов.