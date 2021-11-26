В Україну доставлять 50 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування COVID-19. Бустерна вакцинація все ще недоступна

Наразі рівень вакцинації в Україні не дозволяє розпочати введення бустерних доз, зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Він додав, що для підсилення способів лікування хворих в Україну прибуде 50 тисяч флаконів «Ремдесивіру».

Про це він заявив на брифінгу у Харкові, передає Інтерфакс-Україна.

«Коли ми говоримо, що рівень охоплення першими щепленнями — 42% дорослого населення в Україні, ми говоримо про передчасність введення бустерної дози, оскільки кількість людей, які сьогодні мають імунітет, поки що мінімальна. Як мінімум ми повинні досягти 50% населення, провакцинованого принаймні двома дозами протиковідної вакцини, після цього переходитимемо на бустерну дозу», — сказав Ляшко.

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики вже розглянула питання про доцільність введення бустерної дози та рекомендувала МОЗ розпочати цей процес, але з огляду на рекомендації ВООЗ Ляшко вважає це передчасним.