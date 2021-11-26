В Украину доставят 50 тысяч флаконов «Ремдесивира» для лечения COVID-19. Бустерная вакцинация все еще недоступна

Уровень вакцинации в Украине не позволяет начать введение бустерных доз, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он добавил, что для усиления способов лечения больных в Украину прибудет 50 тысяч флаконов «Ремдесивира».

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

«Когда мы говорим, что уровень охвата первыми прививками — 42% взрослого населения в Украине, мы говорим о преждевременности введения бустерной дозы, поскольку количество людей, имеющих иммунитет, пока еще минимальное. Как минимум мы должны достигнуть 50% населения, провакцинированного по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную доз», — сказал Ляшко.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже рассмотрела вопрос о целесообразности введения бустерной дозы и рекомендовала Минздраву начать этот процесс, но с учитом рекомендации ВОЗ Ляшко считает это преждевременным.