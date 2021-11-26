В зоні ООС загинув український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Від ранку окупанти двічі порушували «тишу».

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки — зі стрілецької зброї.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють співчуття рідним та близьким героя, який загинув, отримавши поранення несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.