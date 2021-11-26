У США відбувся щорічний парад до Дня подяки. Хода розтяглася на кілометри — спостерігали за нею мільйони

У Нью-Йорку (США) попри карантинні обмеження у четвер, 25 листопада, пройшов щорічний парад Мейсі (Macyʼs Day Parade) — карнавальна хода з гігантськими надувними фігурами з мультфільмів та коміксів.
Як передає ВВС, у параді, який найстаріша торгова мережа США Macyʼs проводить з 1924 року, брали участь понад 8 тисяч людей, а спостерігали за ним мільйони людей на вулиці та в онлайні. Хода Манхеттеном розтяглася на кілька кілометрів.
- День подяки — це державне загальнонародне свято США. Його щороку святкують у четвертий четвер листопада. Свято присвячене першому врожаю, який зібрали пілігрими з Плімутської колонії у 1621 році після голодної зими в Новому Світі. Губернатор пілігримів Вільям Бредфорд проголосив День подяки Богові за те, що він допоміг їм пережити сувору зиму. Національним святом День подяки став у 1863 році, коли президент Авраам Лінкольн встановив його в останній четвер листопада і оголосив національним святом і вихідним днем.
- День подяки за традицією святкують у родинному колі. Обовʼязковими стравами в День подяки є фарширований індик з журавлиновим соусом і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою. На думку істориків, усе це було на столах колоністів у XVII столітті.