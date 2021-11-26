В США прошел ежегодный парад ко Дню благодарения. Шествие растянулось на километры — наблюдали за ним миллионы

В Нью-Йорке (США) несмотря на карантинные ограничения в четверг, 25 ноября, прошел ежегодный парад Мэйси (Macyʼs Day Parade) — карнавальное шествие с гигантскими надувными фигурами из мультфильмов и комиксов.

Как передает ВВС, в параде, который старейшая торговая сеть США Macyʼs проводит с 1924 года, участвовали более 8 тысяч людей, а наблюдали за ним миллионы людей на улице и в онлайне. Шествие Манхеттеном растянулось на несколько километров.