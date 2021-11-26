В США прошел ежегодный парад ко Дню благодарения. Шествие растянулось на километры — наблюдали за ним миллионы

В Нью-Йорке (США) несмотря на карантинные ограничения в четверг, 25 ноября, прошел ежегодный парад Мэйси (Macyʼs Day Parade) — карнавальное шествие с гигантскими надувными фигурами из мультфильмов и комиксов.
Как передает ВВС, в параде, который старейшая торговая сеть США Macyʼs проводит с 1924 года, участвовали более 8 тысяч людей, а наблюдали за ним миллионы людей на улице и в онлайне. Шествие Манхеттеном растянулось на несколько километров.
- День благодарения — это государственный общенародный праздник США. Его ежегодно празднуют в четвертый четверг ноября. Праздник посвящен первому урожаю, который собрали пилигримы из Плимутской колонии в 1621 году после голодной зимы в Новом Свете. Губернатор пилигримов Уильям Брэдфорд провозгласил День благодарения Богу за то, что он помог им пережить суровую зиму. Национальным праздником День благодарения стал в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн установил его в последний четверг ноября и объявил национальным праздником и выходным днем.
- День благодарения принято праздновать в семейном кругу. Обязательными блюдами на День благодарения являются фаршированная индейка с клюквенным соусом и сладкий пирог с тыквенной начинкой. По мнению историков, все это было на столах колонистов в XVII веке.