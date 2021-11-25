NASA перенесло запуск телескопа Джеймса Вебба — незаплановано знявся хомут

Американське аерокосмічне управління NASA відклало запуск космічного телескопа Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів — через «інцидент» під час останніх приготувань до встановлення телескопа на ракету-носій.

Про це повідомляє The Guardian.

Космічний корабель мав вийти на орбіту 18 грудня, але тепер його не запустять раніше 22 грудня.

Інцидент стався, коли техніки готувалися прикріпити телескоп до адаптера ракети-носія. За даними NASA, незаплановано знявся хомут, що утримує телескоп і адаптер разом і має розмикатися лише під час відокремлення обсерваторії в космосі. Унаслідок інциденту в телескопі виникли вібрації.

Аби переконатися, що космічний корабель залишається в ідеальній формі, NASA скликало комісію з аномалій, яка має дослідити та провести додаткові випробування космічного корабля. Після цього і за умови відсутності пошкоджень підготовка до запуску відновиться.

Зараз космічний телескоп перебуває на європейському космодромі Куру у Французькій Гвіані, де його запустять за допомогою ракети Ariane 5. Цей проєкт є міжнародним партнерством NASA, Європейського та Канадського космічного агентств.

Що це за телескоп?

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба — це американська орбітальна інфрачервона обсерваторія, що призначена на зміну космічному телескопу «Хаббл». Початкова назва — «космічний телескоп нового покоління». У 2002 році його назвали на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба.

Учені покладають на цей телескоп великі надії. Він допоможе зазирнути у Всесвіт набагато глибше та детальніше вивчити галактики й планети. Наприклад, він вивчатиме нову екзопланету розміром із Землю K2-315b, дані про яку зібрали у 2017 році.