Король Нідерландів був другим пілотом літака, яким гравці та фанати клубу «Феєнорд» летіли на гру до Праги

Король Нідерландів Віллем-Олександр за штурвалом другого пілота доставив футболістів і вболівальників роттердамського клубу «Феєнорд» на матч до Праги.

Про це повідомляє офіційний акаунт клубу у Twitter.

За даними ЗМІ, король має ліцензію пілота та іноді літає на міжнародних рейсах компанії KLM інкогніто. Він намагається здійснювати рейси щонайменше двічі на місяць. Його пасажирами зазвичай стають ділові люди, які прямують до Великої Британії, Німеччини, Норвегії та інших країн Європи. Цього разу фанатам вдалося його побачити та сфотографувати.

Видання Rijnmond Sport повідомляє, що Віллем-Олександр вболіває за амстердамський клуб «Аякс», проте його дружина, королева Максима — прихильниця «Феєнорда».