Король Нидерландов был вторым пилотом самолета, на котором игроки и фанаты клуба «Фейеноорд» летели на игру в Прагу

Король Нидерландов Виллем-Александр лично за штурвалом второго пилота самолета доставил футболистов и болельщиков роттердамского клуба «Фейеноорд» на матч в Прагу.

Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

По данным СМИ, король имеет лицензию пилот и время от времени летает на международных рейсах компании KLM инкогнито. Он старается совершать рейсы минимум дважды в месяц. Его пассажирами, как правило, становятся деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы. На этот раз фанатам удалось его увидеть и сфотографировать.

Издание Rijnmond Sport сообщает, что Виллем Александр болеет за амстердамский клуб «Аякс», однако его супруга королева Максима — поклонница «Фейеноорда».