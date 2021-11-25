Словаччина запровадила жорсткий локдаун для всього населення, включно з вакцинованими

У Словаччині відсьогодні, 25 листопада, діє жорсткий локдаун для всього населення на два тижні. Це стосується і тих, хто вже вакцинований від коронавірусу або перехворів на нього.

Як повідомляє Deutsche Welle, одночасно з локдауном уряд запровадив режим надзвичайного стану (на 90 днів), що дозволить обмежити свободу пересування, а також комендантську годину (з 01:00 до 05:00).

У країні закрилися всі заклади громадського харчування та більшість магазинів. Працюють лише магазини з товарами першої необхідності, аптеки, АЗС і критична інфраструктура. Людям дозволено залишати домівки лише для походу до найближчого магазину, на роботу, до пунктів вакцинації чи в лікарні.

Університети та коледжі повністю перевели на дистанційне навчання, школи — частково.

Вигулювати собак можна на відстані не більше ніж 500 метрів від місця проживання.