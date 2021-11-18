Словаччина вводить локдаун для невакцинованих. В країні рекордна захворюваність на коронавірус

Словаччина слідом за Чехією вводить локдаун для нещеплених від коронавірусу та людей, які не хворіли на нього і не зробили щеплення.

Про це повідомляє The Guardian.

З 22 листопада вищезгадані особи не зможуть відвідувати громадські місця, крім магазинів із товарами першої необхідності.

В країні останній тиждень спостерігається рекордний приріст хворих на коронавірус — середній добовий показник понад 6 300 хворих. За останню добу зафіксували понад 8 тисяч хворих.

Премʼєр-міністр країни Едуард Хегер заявив, що країна змушена йти на такий крок через переповненість лікарень. За його словами, коронавірус зараз є «захворюванням невакцинованих», оскільки більше 70% хворих не зробили щеплення.