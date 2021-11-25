Президента Чехії Земана виписали з лікарні. Через стан здоровʼя його намагалися відсторонити від влади

Президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні, де він перебував півтора місяця.

Про це пише Česká televize.

Земан сам наполіг на тому, щоб його виписали із празького Центрального військового шпиталю. За даними лікарів, здоров’я президента Чехії значно поліпшилося. Попри це, медики радили Земану продовжити лікування в госпіталі.

Повідомляється, що з лікарні чеський лідер вирушить до резиденції, розташованої в замку Лани. Там він проведе урочисту церемонію призначення Петра Фіали прем’єр-міністром Чехії.