Журнал Time опублікував 100 найкращих фото 2021 року

Щотижневий американський журнал Time опублікував свою версію 100 найкращих фото 2021 року і назвав його роком невиконаних обіцянок. У підбірці — кадри із загострення у Секторі Гази, пожежі у Греції, могила Джорджа Флойда, перший трансгендерний ведучий новин у Бангладеш, медики, які опікуються хворими на коронавірус, та прихильники руху Free Britney.

1

Чоловіка Марії Салінас Крус відʼєднали від апарату ШВЛ. Вона крикнула: «Лети високо, кохання моє!» іспанською мовою. Під час зимового сезону загибель латиноамериканців і темношкірих від коронавірусу у США була у два-три рази вища, ніж серед білих. Лос-Анджелес, 28 січня 2021 року. Time

2

Лісові пожежі на грецькому острові Евбея наблизилися до будинку 81-річної Рітсопі Панайота, 8 серпня. Time

3

У травні між Ізраїлем та ХАМАСом почалось чергове заворушення — і найбільше з 2014 року. Загинули 12 ізраїльтян та понад 250 палестинців. На фото — дитина у Палестині, 24 травня. Time

4

Ташнува Анан Шишир увійшов до історії як перший трансгендерний телеведучий Бангладеш, 8 березня. Time

5

Прихильники Брітні Спірс зібралися біля будівлі суду Лос-Анджелеса 12 листопада. Того дня суддя скасував опікунство, яке позбавляло співачку контролю над життям та фінансами протягом 13 років. Time

Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.