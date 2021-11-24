Журнал Time опублікував 100 найкращих фото 2021 року

Щотижневий американський журнал Time опублікував свою версію 100 найкращих фото 2021 року і назвав його роком невиконаних обіцянок. У підбірці — кадри із загострення у Секторі Гази, пожежі у Греції, могила Джорджа Флойда, перший трансгендерний ведучий новин у Бангладеш, медики, які опікуються хворими на коронавірус, та прихильники руху Free Britney.
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Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.