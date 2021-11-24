Суд закрив справу про обвал будинку в Дрогобичі, бо прокуратура не встигла передати обвинувальний акт

Дрогобицький міський районний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через обвал будинку у Дрогобичі у 2019 році. Справу закрили, бо прокуратура пропустила гранийчний термін скерування обвинувального акту до суду.

Відповідну ухвали оприлюднили у Єдиному реєстрі судових рішень.

Крім того, суд залишив без розгляду цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданих їм збитків.

Ухвалу ще можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.