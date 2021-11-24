Суд закрыл дело об обвале дома в Дрогобыче, потому что прокуратура не успела передать обвинительный акт

Дрогобычский городской районный суд закрыл уголовное производство против двух коммунальщиков из-за обвала дома в Дрогобыче в 2019 году. Дело закрыли, потому что прокуратура пропустила предельный срок направления обвинительного акта в суд.

Соответствующее постановление обнародовали в Едином реестре судебных решений.

Кроме того, суд оставил без рассмотрения гражданский иск пострадавших в результате обвала дома о возмещении им нанесенного им ущерба.

Постановление еще можно оспорить во Львовском апелляционном суде.