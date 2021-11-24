В Іспанії з-під води вийшло село, яке затопили 30 років тому. Тепер люди їздять туди фотографуватись

В Іспанії з-під води вийшло село, яке люди покинули 30 років тому, щоб звільнити місце для водосховища. Сталось це через різке падіння рівня води.

Про це повідомляє Daily Mail.

Село Асередо пішло під воду у 1992 році, коли португальська гідроелектростанція закрила свої шлюзи, внаслідок чого річка Ліма затопила землі та будівлі на околицях. Ця річка розташовується на території Португалії та Іспанії, і в 1968 році влада обох країн домовилася побудувати на ній греблю Ліндозо. Для цього необхідно було затопити села по берегах річки та переселити звідти мешканців. В Асередо жило 120 людей.