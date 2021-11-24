В Испании из-под воды вышло село, которое затопили 30 лет назад. Теперь люди ездят туда фотографироваться

В Испании из-под воды вышла деревня, которую люди покинули 30 лет назад, чтобы освободить место для водохранилища. Произошло это из-за резкого падения уровня воды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Село Асередо ушло под воду в 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы, в результате чего река Лима затопила земли и здания в окрестностях. Эта река располагается на территории Португалии и Испании, и в 1968 году власти обеих стран договорились построить на ней дамбу Линдозо. Для этого необходимо было затопить деревни по берегам реки и переселить оттуда жителей. В Асередо жило 120 человек.