Кабмін затвердив план заходів для деолігархізації. Що він передбачає

Кабмін затвердив план заходів, який дозволить запобігати зловживанням з боку олігархів. Цей документ називається «План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)». Ціль документа — визначити правові та організаційні заходи, спрямовані на розвиток системи запобігання загрозам національній безпеці внаслідок надмірного впливу олігархів і повʼязаних із ними осіб. У пояснювальній записці плану зазначено, що він має допомогти ефективно реалізувати закон про олігархів.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що закон про олігархів — це лише частина (вкрай важлива) величезного обсягу роботи, яку ще потрібно виконати. «У плані заходів — картинка майбутнього повніша. Там і регулювання лобізму, і посилення спроможності АМКУ, й антикорупція із судами, і справедливі тарифи, і медіарегулювання, і критична інфраструктура, й енергетична безпека», — сказав міністр. За його словами, план заходів буде ще доповнюватися, «але загальне уявлення можна отримати вже після публікації розпорядження КМУ». Серед заходів, які прописані у плані, є: посилення спроможності Антимонопольного комітету;

обовʼязковість держреєстрації лобіювання та держреєстр лобістів — до грудня 2022 року;

забезпечення справедливого й ефективного правосуддя (Верховний суд, Вища рада правосуддя, КСУ) до грудня 2023 року;

гарантування безпеки постачання електроенергії та природного газу до березня 2022 року;

припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до вересня 2023 року;

зменшення зловживань олігархами впливом на медіа до грудня 2022 року;

посилення контролю за фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року;

мінімізації впливу олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022 року;

невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022 року;

приведення рівня тарифів на залізничні перевезення до економічно обґрунтованих до грудня 2022 року;

встановлення економічно обґрунтованих ставок на перевалку вантажів у ДП «МТП «Южний» до лютого 2023 року;

створення незалежної від впливу олігархів авіакомпанії до грудня 2022 року. Крім цього, планується не допустити зловживання олігархами міжнародно-правовими інструментами захисту шляхом ініціації змін до чинних міжнародних договорів про те, що такі інструменти не поширюються на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях.