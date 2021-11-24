В Антарктиді хочуть прокласти швидкісний інтернет. Кабель протягнуть до американської станції «Мак-Мердо»

Національний санітарний фонд США (NSF) почав вивчати можливість прокладання оптоволоконного кабелю до Антарктиди для побудови мережі високошвидкісного інтернету. Ідеться про американську станцію «Мак-Мердо» (McMurdo), яка щорічно приймає до тисячі вчених.
Про це пише The Verge.
Швидкісний інтернет необхідний вченим, щоб прискорити розвиток досліджень, оптимізувати низку процесів, а також для звʼязку та передачі даних. Дослідникам досі іноді доводиться зберігати дані на жорстких дисках, щоби фізично передати їх додому.
Високошвидкісний інтернет має фундаментально змінити життя в Антарктиді. Зараз станціям доводиться покладатися на супутниковий інтернет для звʼязку зі світом, але він іноді дає збої, а пропускна здатність у нього нижча. «Мак-Мердо» для звʼязку використовує антену на острові Росса.
NSF розглядає можливість прокласти кабель дном Південного океану від Антарктиди до Нової Зеландії та Австралії.
- 9 квітня українські полярники на станції «Академік Вернадський» отримали безлімітний інтернет після установки антени.
- Уже 11 квітня полярники провели віртуальну екскурсію. Озонометристка станції показала умови, в яких живуть полярники, робочі кабінети, лабораторії, техніку, спорядження, кімнату для відпочинку, знаменитий бар «Фарадей», а також краєвиди з вікон станції.