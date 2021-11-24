У Німеччині посилили коронавірусні обмеження: перебувати у транспорті й на робочому місці можна лише з COVID-документами

У Німеччині з 24 листопада запрацювали нові COVID-правила — тепер люди можуть перебувати у транспорті та на робочому місці лише якщо вони вакциновані від коронавірусу, мають негативний результат тесту на COVID-19 (не більше 24 годин) або довідку про одужання.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду країни.

Також зазначається, що за порушення цих правил можуть оштрафувати як роботодавців, так і працівників.

Водночас у Німеччині повторно запроваджують вимогу працювати з дому, якщо немає вагомих причин для відмови від дистанційної роботи, наприклад, через відсутність просторових чи технічних умов у будинку.