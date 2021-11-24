В Германии ужесточили коронавирусные ограничения: находиться в транспорте и на рабочем месте можно только с COVID-документами

В Германии с 24 ноября заработали новые COVID-правила — теперь люди могут находиться в транспорте и на рабочем месте, только если они вакцинированы от коронавируса, имеют отрицательный результат теста на COVID-19 (не более 24 часов) или справку о выздоровлении.

Об этом сообщается на сайте Федерального правительства страны.

Также отмечается, что за нарушение этих правил могут быть оштрафованы как работодатели, так и работники.

В то же время в Германии повторно вводят требование работать из дома, если нет веских причин для отказа от дистанционной работы, например, из-за отсутствия пространственных или технических условий в доме.