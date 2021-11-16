Мюнхенскую рождественскую ярмарку отменили из-за вспышки коронавируса в Германии

В Мюнхене из-за «катастрофической ситуации в клиниках», связанной с коронавирусом, отменили самую известную в мире ежегодную рождественскую ярмарку.

Об этом сообщил мэр города Дитер Райтер, пишет Spiegel.

«Драматическая ситуация в наших клиниках и растущее в геометрической прогрессии количество инфекций не оставляют мне другого выбора», — сказал он.

По словам Райтера, медики в Германии работают на грани своих возможностей, поэтому проведение ярмарки было бы проявлением безответственности и повлекло бы рост заболеваемости. Сейчас администрация рассматривает вопрос о выплате компенсаций участникам ярмарки.

Также мэр Мюнхена пояснил, что на рождественской ярмарке на Мариенплац не удалось бы контролировать количество гостей и доступ только вакцинированных или переболевших и уже получивших негативный результат экспресс-теста.

В то же время Райтер отметил, что частные рождественские ярмарки могут проводиться, если количество посетителей будет ограничено.