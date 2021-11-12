В Германии вернут бесплатные тесты на коронавирус на фоне рекордной заболеваемости

В Германии в ближайшее время вернут бесплатные тесты на коронавирус на фоне рекордов по заболеваемости. Там также обсуждают усиление карантинных мер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет Deutsche Welle.

По его словам, страна должна сделать «все необходимое», чтобы сдержать четвертую волну коронавируса. Конкретные меры должны быть приняты на следующей неделе на встрече Ангелы Меркель с руководителями всех федеральных земель.

Шпан рекомендует ввести в стране правило «2G+» — допуск на мероприятия и общественные учреждения исключительно с сертификатом о вакцинации или справкой о выздоровлении. Также они будут доступны и для тех, кто сделает тест. Бесплатное тестирование возобновят в стране в ближайшие дни.

Также в Германии планируют ввести финансовые стимулы для врачей, чтобы те вакцинировали людей в выходные.

В пятницу в стране зафиксировали более 48 тысяч новых зараженных коронавирусом, а днем ранее — более 50 тысяч. Это самые высокие показатели за все время пандемии. В то же время при столь высоких показателях инфицирования от коронавируса ежедневно умирает чуть более 200 человек.