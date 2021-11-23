Домагання в університеті імені Карпенка-Карого: викладач Талашко звільнився через «стан здоровʼя» і пішов на пенсію

Народний артист України, викладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко, якого в серпні 2021 року публічно звинуватили в сексуальних домаганнях, звільнився через «стан здоровʼя».

Цю інформацію у виші підтвердили на запит «Радіо Свобода», а про те, що Талашко написав заяву про звільнення, стало відомо 8 листопада.

«Університет пiдтверджує факт звiльнення народного артиста України, Талашка Володимира за власним бажанням у зв’язку зi станом здоров’я i переходом на пенсiю за віком», – йдеться в листі, який підписала виконувачка обов’язків ректора закладу Інна Кочарян.

Що стосується звинувачень у домаганнях, то робоча група передала правоохоронцям заяви колишніх студенток про харасмент з боку викладача.