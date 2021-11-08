Домагання в Університеті імені Карпенка-Карого: викладач Володимир Талашко написав заяву на звільнення

Народний артист України, викладач Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням після того, як у серпні 2021 року його публічно звинуватили у сексуальних домаганнях.
Про те, що Талашко більше не викладатиме на кафедрі режисури, повідомила актриса Вікторія Муштей, яка однією з перших розповіла про домагання.
«Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розвʼязка», — написала вона у Facebook.
При цьому Муштей заявила, що внутрішнє розслідування університету затягують. Група, яка займається цим питанням, так і не звʼязалася з нею. За її словами, група працюватиме до 31 грудня.
- 8 серпня сценарист Богдан Ірвін оприлюднив дві історії колишніх абітурієнток Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Жінки розповіли про сексуальні домагання з боку викладача цього вишу Володимира Талашка. Після цього про домагання з боку Талашка розповіли ще кілька студенток та журналістка Ірина Сампан, яка брала у нього інтервʼю.
- Сам Талашко всі звинувачення заперечував. В університеті заявили, що його усунуть від роботи на час дії робочої комісії, яка має перевірити інформацію про домагання.