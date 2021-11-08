Домогательства в Университете имени Карпенко-Карого: преподаватель Владимир Талашко написал заявление об увольнении

Народный артист Украины, преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию, после того как в августе 2021 года его публично обвинили в сексуальных домогательствах.

О том, что Талашко больше не будет преподавать на кафедре режиссуры, сообщила актриса Виктория Муштей, которая одной из первых рассказала о домогательствах.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», — написала она в Facebook.

При этом Муштей заявила, что внутреннее расследование в университете затягивают. Группа, которая занимается этим вопросом, так и не связалась с ней. По ее словам, группа будет работать до 31 декабря.