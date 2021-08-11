Преподаватель университета Карпенко-Карого Талашко отрицает обвинения в домогательствах, но его отстранят

Народный артист Украины, преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, но его отстранят от работы на время действия рабочей комиссии, которая должна проверить информацию о домогательствах.

Об этом «Громадському радіо» рассказала и. о. ректора университета Галина Миленькая.

Университет 10 августа создал группу по расследованию, а всех преподавателей и сотрудников опросили. По словам ректора, никто о случаях домогательств не слышал, в том числе в деканате. Все уверяют, что никто из студенток на Талашко за 43 года его работы не жаловался.

«Сейчас все проректоры и преподаватели — в отпусках, мы по электронной почте прислали им материалы, которые нашли. Первого сентября комиссия начнет работу. Сегодня она изучает материалы», — сказала она, добавив, что Талашко тоже в отпуске и будет отстранен от работы 1 сентября.

«Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook. Министерство культуры посоветовало студенткам обратиться с официальными заявлениями в университет. Мы не можем встретиться с авторами сообщений, потому что нет их контактов, не знаем в каких годах они учились», — рассказала Миленькая.

Она также сообщила, что в сообщениях бывших студенток фигурирует имя еще одного преподавателя. Ему направили материалы для ознакомления и чтобы он изложил свою точку зрения. По словам ректора, он возмущен сообщениями.