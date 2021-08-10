«Официальных жалоб не было». Университет им. Карпенко-Карого отрицает, что преподаватель Талашко домогался студенток

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали

Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения высшего образования.

«В университет стали поступать обращения по поводу распространенной негативной информации, в которой упоминаются преподаватели университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений не поступало», — заявили в пресс-служба.

Там добавили, что «следуя принципу объективности и учитывая отсутствие фактов, университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации».

Мы пытались связаться с преподавателем, которого обвинили в домогательстве, но он выключил телефон. После шестого звонка он взял трубку, но услышав, что звонит журналист, выбил.

Заведующий кафедрой режиссуры телевидения, где работает Талашко, Василий Ветер находится вне зоны досягаемости. Заведующий учебной лаборатории кафедры режиссуры телевидения Алла Глоба также не отвечает на звонки.

Студенческий совет университета отметил, что администрация приступила к созданию рабочей группы для дальнейшего расследования. Обещают уволить всех, чья вина будет доказана. Абитуриенты, которых сейчас набрали на курс к Талашко, озадачены, поскольку информацию о домогательствах распространили бывшие выпускники вуза, среди которых телеведущая Янина Соколова и актриса Ксения Мишина.

Днем ранее Талашко отрицал любые обвинения в свою сторону. Впрочем, несмотря на слова, что «университет открыт к диалогу по любому вопросу», администрация не выходит на коммуникацию.