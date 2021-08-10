«Офіційних скарг не було». Університет ім. Карпенка-Карого заперечує, що викладач Талашко домагався студенток

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявили, що скарги на домагання до студенток з боку викладачів до них не надходили

Про це йдеться у повідомленні на сайті закладу вищої освіти.

«До університету стали надходити звернення про поширену негативну інформацію, в якій згадуються викладачі університету. Водночас офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень не надходило», — заявили у пресслужбі.

Там додали, що «дотримуючись принципу об’єктивності та враховуючи брак фактів, університет не має об’єктивної можливості надати офіційний коментар стосовно розповсюдженої інформації».

Ми намагалися звʼязатися з викладачем, якого звинуватили у домаганні, але він вимкнув телефон. Після шостого дзвінка він взяв слухавку, але почувши, що телефонує журналістка, вибив.

Завідувач кафедри режисури телебачення, де працює Талашко, Василь Вітер перебуває поза зоною досяжності. Завідувач навчальної лабораторії кафедри режисури телебачення Алла Глоба також не відповідає на дзвінки.

Студентська рада університету зазначила, що адміністрація розпочала створення робочої групи з подальшим розслідуванням. Обіцяють звільнити усіх, чию вину буде доведено. Абітурієнти, яких зараз набрали на курс до Талашка, спантеличені, оскільки інформацію про домагання поширили колишні випускники вишу, серед яких телеведуча Яніна Соколова та акторка Ксенія Мішина.

Днем раніше Талашко заперечив будь-які звинувачення у свій бік. Втім попри слова, що «університет відкритий до діалогу з будь-якого питання», адміністрація не виходить на комунікацію.