Университет Карпенко-Карого пригласил активистов для участия в расследовании домогательств к студенткам

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого пригласил международные и общественные организации присоединиться к рабочей группе по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны народного артиста Украины, преподавателя Владимира Талашко.

Об этом сообщается на сайте заведения.

«С целью соблюдения принципов объективности, беспристрастности и прозрачности, университет приглашает международные и общественные организации на основе совещательного голоса к участию в рабочей группе по рассмотрению информационного сообщения на предмет харассмента», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Там также подчеркнули, что официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. «Университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации», — подчеркнули в учебном заведении.

Несмотря на заявления университета, ряд выпускников вуза подтвердили информацию о домогательствах. Актриса кино, ведущая и общественная активистка Анастасия Вергелес рассказала «Новому времени», что в 2009 году Талашко заставил ее раздеться, чтобы сыграть этюд. После этого она вместе с другими студентками пошла в деканат с жалобами и требованиями поменять преподавателя.

«Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть «крыша» и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета», — рассказала Вергелес.