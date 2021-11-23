«Поставлю одну зірку. Це моє останнє попередження». Ілон Маск пригрозив J.P. Morgan через позов проти Tesla

Найбагатша людина світу, засновник компаній SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск прокоментував позов інвестиційного банку J.P. Morgan Chase до його компанії на $162 млн.

В інтервʼю The Wall Street Journal Маск пригрозив залишити поганий відгук про компанію в інтернеті.

«Якщо JPM не відкличе свій позов, я поставлю їм одну зірку на Yelp [агрегатор відгуків про заклади та бізнеси]. Це моє останнє попередження!» — наголосив мільярдер, мовляв, «серйозні звинувачення заслуговують на серйозну відповідь».

За даними видання, Маск і генеральний директор J.P. Morgan Джеймі Даймон ворогують роками, але у публічну площину цей конфлікт вийшов тільки на фоні позову.

16 листопад банк подав позов до Tesla на $162 млн, звинувативши компанію в грубому порушенні контракту, повʼязаного з варантами на акції.

Згідно зі скаргою, у 2014 році Tesla продала J.P. Morgan варант, який можна було реалізувати, якщо вартість акцій Tesla до моменту закінчення терміну дії варанта у червні та липні 2021 року буде вищою за зазначену в договорі.