«Поставлю одну звезду. Это мое последнее предупреждение». Илон Маск пригрозил J.P. Morgan из-за иска против Tesla

Богатейший человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал иск инвестиционного банка J.P. Morgan Chase к его компании на $162 млн.
В интервью The Wall Street Journal Маск пригрозил оставить плохой отзыв о компании в интернете.
«Если JPM не отзовет свой иск, я поставлю им одну звезду на Yelp [агрегатор отзывов о заведениях и бизнесах]. Это мое последнее предупреждение!» — подчеркнул миллиардер, мол, «серьезные обвинения заслуживают серьезного ответа».
По данным издания, Маск и генеральный директор J.P. Morgan Джейми Даймон враждуют годами, но в публичную плоскость этот конфликт вышел только на фоне иска.
16 ноября банк подал иск к Tesla на $162 млн, обвинив компанию в грубом нарушении контракта, связанного с варрантами на акции.
Согласно жалобе, в 2014 году Tesla продала J.P. Morgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla к моменту окончания срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше указанной в договоре.
- Спор возник, когда банк решил скорректировать цену выполнения: J.P. Morgan существенно снизил ее после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что тот может выкупить акции компании по $420, сделав ее приватной. Банк заявил, что имел на это право, и объяснил свое решение тем, что должен сохранить справедливую рыночную стоимость бумаг на фоне экономического эффекта от заявления миллиардера. Позже, когда Маск отказался от этой идеи, банк скорректировал стоимость в сторону увеличения.
- За этот период стоимость акций Tesla выросла примерно в десять раз. J.P. Morgan заявил, что в соответствии с контрактом Tesla должна была предоставить акции или наличные деньги, но компания назвала корректировку банка «неоправданно быстрой».