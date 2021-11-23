Справа Труханова: в експрокурора Одеської області намагалися виманити $40 тисяч. Шахрайка запевняла, що є родичкою глави САП

В Одеській області затримали жінку, яка обіцяла колишньому керівнику прокуратури регіону за $40 тисяч «закрити» проти нього справу про незаконне заволодіння землею. Вона запевняла, що має родича, який працює в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, експрокурор звернувся до управління СБУ в області та повідомив про пропозицію.
Жінку, яка виявилася раніше засудженою мешканкою Хмельницької області та відбувала покарання за шахрайство, затримали після одержання нею грошей. Наразі аферистці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо запобіжного заходу.
Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що жінка представилася його «родичкою».
«Жодних родинних зв’язків із цією особою у мене, звісно, немає», — запевнив він.
Також Грищук уточнив, що йдеться про справу щодо незаконного заволодіння землею в Одеській області та легалізації незаконно отриманих доходів. Фігурантами справи є 16 людей, серед яких мер Одеси, його заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також представники товариств-забудовників.
- 6 жовтня 2021 року меру Одеси Геннадію Труханову та чотирьом місцевим посадовцям повідомили про підозру — у зловживанні службовим становищем і участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи. Суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 мільйонів гривень.
- Слідство стверджує, що у 2015—2019 роках Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектара. Через це міський бюджет зазнав понад 558 млн гривень збитків. Загальний збиток для міського бюджету від дій злочинної організації оцінюють у 689 млн гривень. У злочинній організації було 10 людей, з них пʼятеро — чиновники, вони діяли під керівництвом відомого бізнесмена.