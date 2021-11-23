Справа Труханова: в експрокурора Одеської області намагалися виманити $40 тисяч. Шахрайка запевняла, що є родичкою глави САП

В Одеській області затримали жінку, яка обіцяла колишньому керівнику прокуратури регіону за $40 тисяч «закрити» проти нього справу про незаконне заволодіння землею. Вона запевняла, що має родича, який працює в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, експрокурор звернувся до управління СБУ в області та повідомив про пропозицію.

Жінку, яка виявилася раніше засудженою мешканкою Хмельницької області та відбувала покарання за шахрайство, затримали після одержання нею грошей. Наразі аферистці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що жінка представилася його «родичкою».

«Жодних родинних зв’язків із цією особою у мене, звісно, немає», — запевнив він.

Також Грищук уточнив, що йдеться про справу щодо незаконного заволодіння землею в Одеській області та легалізації незаконно отриманих доходів. Фігурантами справи є 16 людей, серед яких мер Одеси, його заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також представники товариств-забудовників.