Дело Труханова: у экс-прокурора Одесской области пытались выманить $40 тысяч. Мошенница уверяла, что является родственницей главы САП

В Одесской области задержали женщину, которая обещала бывшему главе прокуратуры региона за $40 тысяч «закрыть» дело о незаконном завладении землей, в котором он фигурирует. Она уверяла, что у нее есть родственник, работающий в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, экс-прокурор обратился в управление СБУ в области и сообщил о предложении.
Женщину, оказавшуюся ранее осужденной жительницей Хмельницкой области и отбывавшей наказание за мошенничество, задержали после получения ею денег. Аферистке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о мере пресечения.
Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на своей странице в Facebook сообщил, что женщина представилась его «родственницей».
«Никаких родственных связей с этим человеком у меня, конечно, нет», — заверил он.
Также Грищук уточнил, что речь идет о деле по факту незаконного завладения землей в Одесской области и легализации незаконно полученных доходов. Фигурантами дела являются 16 человек, среди которых мэр Одессы, его заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также представители обществ-застройщиков.
- 6 октября 2021 года мэру Одессы Геннадию Труханову и четырем местным чиновникам сообщили о подозрении — в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы. Суд избрал Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.
- Следствие утверждает, что в 2015—2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Из-за этого городской бюджет понес более 558 миллионов гривен убытков. Общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивают в 689 миллионов гривен. В преступной организации было 10 человек, из них пятеро — чиновники. Все они действовали под руководством известного бизнесмена.