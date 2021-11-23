Помер колишній диктатор Південної Кореї Чун Ду Хван. Йому було 90 років

У Південній Кореї на 90-му році життя помер колишній президент країни Чун Ду Хван, який прийшов до влади у 1979 році, очоливши військовий переворот.

Як повідомляє Reuters, Ду Хван помер у своєму будинку в Сеулі після тривалої боротьби з раком крові.

У своєму заповіті колишній диктатор просив поховати його біля кордону з Північною Кореєю, але остаточне рішення ухвалить його сімʼя — в експрезидента накопичилося багато боргів. Найближчими днями до країни зі США прилетить молодший син Ду Хвана.

Чун Ду Хван захопив владу, будучи військовим командиром. Країні він приніс не тільки економічне процвітання, але й жорстокі політичні репресії. Під час його правління опозиція придушувалася, а у 1980 році він жорстоко придушив демократичні демонстрації в місті Кванджу. Тоді від рук військових загинули понад 200 людей.

У відставку Ду Хван пішов у 1988 році на тлі піднесення загальнонаціонального студентського демократичного руху. Він мирно передав владу. У 1995 році його звинуватили в заколоті та держзраді за незаконний прихід до влади. Суд засудив його до страти, але через деякий час вирок замінили на тривалий тюремний термін. Згодом колишнього президента достроково звільнили, але виставили йому та його родині «рахунок» на $370 мільйонів. Борг ще не погашено.