Умер бывший диктатор Южной Кореи Чун Ду Хван. Ему было 90 лет

В Южной Корее на 90-м году жизни умер бывший президент страны Чун Ду Хван, который пришел к власти в 1979 году, возглавив военный переворот.

Как сообщает Reuters, Ду Хван умер в своем доме в Сеуле после продолжительной борьбы с раком крови.

В своем завещании бывший диктатор просил похоронить его возле границы с Северной Кореей, но окончательное решение примет его семья — у экс-президента накопилось множество долгов. В ближайшие дни в страну из США прилетит младший сын Ду Хвана.

Чун Ду Хван захватил власть, будучи военным командиром. Стране он принес не только экономическое процветание, но и жестокие политические репрессии. Во время его правления оппозиция подавлялась, а в 1980 году он жестоко подавил демократические демонстрации в городе Кванджу. Тогда от рук военных погибли более 200 человек.

В отставку Ду Хван ушел в 1988 году на фоне подъема общенационального студенческого демократического движения. Он мирно передал власть. В 1995 году ему предъявили обвинение в мятеже и госизмене за незаконный приход к власти. Суд приговорил его к смертной казни, но затем приговор заменили на длительный тюремный срок. Впоследствии бывшего президента досрочно освободили, но выставили ему и его семье «счет» на $370 миллионов. Долг еще не погашен.