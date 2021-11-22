Іспанія заборонила в’їзд невакцинованим туристам з України

З 22 листопада невакциновані українці з ПЛР-тестом чи тестом на антиген можуть потрапити до Іспанії лише за певних умов. Туризму серед них немає.
Про це йдеться в роз’ясненнях від посольства України в Іспанії.
Вакциновані українці, як і раніше, можуть потрапити до Іспанії з туристичною метою. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) або ВООЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Після останньої дози має пройти щонайменше 14 днів.
Водночас невакциновані українці з негативними тестами або сертифікатом про одужання можуть в’їхати лише за певних умов:
- мають дозвіл на проживання у країнах-членах ЄС чи Шенгенської зони;
- мають довгострокову візу країн-членів ЄС чи Шенгенської зони;
- медики, які доглядають за людьми похилого віку;
- персонал, який зайнятий у перевезенні вантажів, члени екіпажів;
- дипломати, консули, члени міжнародних організацій;
- студенти, які їдуть на навчання у країни-члени ЄС чи Шенгенської зони;
- документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;
- документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини;
- висококваліфіковані працівники для виконання необхідної роботи, а також спортсмени міжнародних змагань.
У посольстві також нагадують, що в будь-якому разі перед в’їздом потрібно заповнити спеціальний формуляр та отримати QR-код.
- 9 листопада посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд. Майже всі країни-члени ЄС залишили можливість в’їзду з туристичною метою для вакцинованих українців. Повністю заборонили в’їзд туристам поки лише Болгарія, Мальта й Австрія (там запровадили локдаун для всіх громадян).