Испания запретила въезд невакцинированным туристам из Украины

С 22 ноября невакцинированные украинцы с ПЦР-тестом или тестом на антиген могут попасть в Испанию только при определенных условиях. Туризма в их числе нет.

Об этом говорится в разъяснениях от посольства Украины в Испании.

Вакцинированные украинцы по-прежнему могут попасть в Испанию в туристических целях. Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в ЕС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) или ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). После последней дозы должно пройти не менее 14 дней.

В то же время невакцинированные украинцы с негативными тестами или сертификатом о выздоровлении могут въехать только при определенных условиях:

имеют вид на жительство в странах-членах ЕС или Шенгенской зоны;

имеют долгосрочную визу стран-членов ЕС или Шенгенской зоны;

медики, которые ухаживают за пожилыми людьми;

персонал, занятый в перевозке грузов, члены экипажей;

дипломаты, консулы, члены международных организаций;

студенты, которые едут на учебу в страны-члены ЕС или в Шенгенскую зону;

документально подтвердят наличие вынужденных семейных обстоятельств;

документально подтвердят необходимость въезда по форс-мажорным обстоятельствам;

высококвалифицированные работники для выполнения необходимой работы, а также спортсмены международных соревнований.

В посольстве также напоминают, что в любом случае перед въездом нужно заполнить специальный формуляр и получить QR-код.