У Болгарії переобрали президентом Румена Радева. Це він називав окупований Крим російським

Президент Болгарії Румен Радев виграв другий термін — за нього віддали голоси 66%. Його суперником був Анастас Герджиков, за нього проголосували 32%.

Про це повідомляє Reuters.

«Безпрецедентний політичний місяць із двома типами виборів закінчився, що ясно висвітлило прагнення людей до змін, покінчити з корупцією, грабежами та протиправними діями та усунути мафію від влади», — сказав Радев репортерам після голосування.

Після повідомлення результатів екзит-полів суперник Радева ректор Софійського університету Анастас Герджиков заявив, що йде з політики.

У своїх перших словах після голосування Радев звернувся до партій, закликавши їх сформувати правлячий уряд та розпочати судові реформи, боротися з пандемією та вжити заходів для захисту вразливих верств населення від високих витрат на енергію. Посада президента у Болгарії має в основному церемоніальний характер, але забезпечує платформу для впливу на громадську думку. Так, наприклад, президент набуває популярності під час політичної кризи, коли глава держави може призначати тимчасові кабінети.

Радеву 58 років, він колишній командувач військово-повітряних сил. На президентській посаді Радев з 2016 року. Він набув популярності завдяки своїй відкритій підтримці масових протестів проти хабарництва премʼєра Бойка Борисова у 2020 році та підтримці призначенню тимчасових урядів, які виявили непрозорі угоди щодо державних закупівель кабінету Борисова. Радева підтримують політичні опоненти Борисова — Народна партія, соціалісти та антиелітна партія ITN.

Зазначимо, що під час дебатів із Герджиковим Радев назвав окупований Крим «територією Росії». Через ці його слова українське Міністерство закордонних справ викликало посла, а Радев пізніше підтвердив свої слова: «Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму — це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці й на цей час Крим належить Росії». Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ці заяви Радева підігруванням російській пропаганді