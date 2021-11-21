Учасники акції памʼяті Небесної сотні намагались пройти на Банкову — їх не пустили

Біля будівлі Офісу президента у Києві сталися сутички між учасниками акції до Дня Гідності та Свободи та правоохоронцями. Кілька сотень учасників ходи намагались потрапити до ОП, але поліція не дала цього зробити.

Про це повідомляє hromadske з місця події.

Після перевірки речей правоохоронці пропустили незначну групу активістів до будівлі, але основна частина залишилася за парканом та спробувала прорватися через поліцейський кордон. Це спровокувало штовханину, люди кричали «Ганьба».

Час від часу учасники акції намагалися прорватися на подвірʼя Офісу президента, але безрезультатно. У поліції повідомили, що під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано.

«Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів», — ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що у ході брали участь активісти «Демократичної сокири» та «Руху опору капітуляції», а перед початком акції активісти розмістили на Майдані великий банер з портретами Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з написом «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність».