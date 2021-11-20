Третя річниця протестів «жовтих жилетів»: у Парижі сталися сутички, поліція застосувала кийки та сльозогінний газ

У Парижі протестувальники в жовтих жилетах у суботу, 20 листопада, влаштували ходу з нагоди третьої річниці заснування руху.
За даними французького телеканалу BFMTV, сьогодні також активісти протестували через запровадження санітарних перепусток (COVID-сертифікатів).
Під час руху колони деякі учасники акції протесту спровокували сутички з поліцією: вони кидали в правоохоронців пляшки, фрукти, розбивали сміттєві урни, а також підпалювали сміття.
Поліція застосувала сльозогінний газ та кийки у відповідь проти найбільш агресивних «жовтих жилетів». Журналісти повідомляють про декількох травмованих людей.
За даними прокуратури Парижу, під час акції протесту були затримані дві людини, які їхали в рожевому фургоні з їжею. На машині були зображені карикатури на президента США Джо Байдена, президента Франції Емманюеля Макрона та префекта паризької поліції Дідьє Лаллемана.
Попередньо, за даними поліції, в акції брали участь приблизно 1 800 мітингувальників.
- У листопаді 2018 року у Франції почалися масштабні акції проти підвищення цін на пальне. Рух проти підвищення цін отримав назву «Жовті жилети» через обовʼязковий атрибут французьких водіїв — жовту світловідбивальну накидку. Згодом коло вимог протестувальників розширилося, зокрема, вони протестують проти високих податків, маленьких пенсій тощо.