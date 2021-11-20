Третья годовщина протестов «желтых жилетов»: в Париже произошли столкновения, полиция применила дубинки и слезоточивый газ

В Париже протестующие в желтых жилетах в субботу, 20 ноября, устроили шествие по случаю третьей годовщины основания движения.

По данным французского телеканала BFMTV, сегодня также активисты протестовали из-за введения санитарных пропусков (COVID-сертификатов).

Во время движения колонны некоторые участники акции протеста спровоцировали столкновения с полицией: они бросали в правоохранителей, бутылки, фрукты, разбивали мусорные урны, а также поджигали мусор.

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки в ответ против самых агрессивных «желтых жилетов». Журналисты сообщают о нескольких травмированных людях.

По данным прокуратуры Парижа, во время акции протеста были задержаны два человека, ехавшие в розовом фургоне с едой. На машине были изображены карикатуры на президента США Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона и префекта парижской полиции Дидье Лаллемана.

Предварительно, по данным полиции, в акции принимали участие около 1 800 митингующих.