У додатку Tesla стався збій, через який водії не могли відкрити свої автомобілі, або завести їх

Деякі водії Tesla поскаржилися на те, що не могли розблокувати та завести електромобіль через збій у додатку.

Про це пише NBC News.

Глава Tesla Ілон Маск особисто відповів на повідомлення одного з автовласників у Twitter, вказавши, що інформація про проблеми перевіряється. У NBC News зазначили, що виявили кілька десятків скарг від водіїв, уточнивши, що не можуть перевірити їхню справжність.

Повідомляється, що від програми Tesla дуже багато залежить — за його допомогою телефони використовуються як ключ для розблокування автомобіля та запуску двигуна, а власники можуть отримати доступ до багатьох елементів управління. Коли розпочався збій, сталося повне відключення програми від серверів.