У США у парках Disneyland вперше зʼявились темношкірі Санта-Клауси

У США у Діснейлендах вперше за 66-річну історію тематичних парків на святкуванні Різдва зʼявився темношкірий Санта-Клаус. Про це повідомляє CNN.

Представник компанії Walt Disney повідомив CNN, що Санта-Клаус представлений «по-різному», аби таким чином показати різноманітність навколишніх спільнот як у парках Disneyland, так і Walt Disney World Resort.