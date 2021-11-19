У США у парках Disneyland вперше зʼявились темношкірі Санта-Клауси

У США у Діснейлендах вперше за 66-річну історію тематичних парків на святкуванні Різдва зʼявився темношкірий Санта-Клаус. Про це повідомляє CNN.
Представник компанії Walt Disney повідомив CNN, що Санта-Клаус представлений «по-різному», аби таким чином показати різноманітність навколишніх спільнот як у парках Disneyland, так і Walt Disney World Resort.
Темношкірих Санта-Клаусів вже помітили у Діснейленді у місті Анахайм (штат Каліфорнія) і в парку Walt Disney World Resort у місті Лейк-Буена-Віста (штат Флорида).
- У 2020 році Благодійна організація нацслужби охорони здоровʼя Великої Британії випустила рекламний ролик із Санта-Клаусом, який потрапив у реанімацію, імовірно, з коронавірусом. Організацію через це піддали нападкам і гострій критиці, їй довелось вибачатись.