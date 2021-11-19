В США в парках Disneyland впервые появились темнокожие Санта-Клаусы

В США в Диснейлендах впервые за 66-летнюю историю тематических парков на праздновании Рождества появился темнокожий Санта-Клаус. Об этом сообщает CNN.
Представитель компании Walt Disney сообщил CNN, что Санта-Клаус представлен «по-разному», чтобы таким образом показать разнообразие окружающих сообществ как в парках Disneyland, так и Walt Disney World Resort.
Темнокожих Санта-Клаусов уже заметили в Диснейленде в городе Анахайм (штат Калифорния) и в парке Walt Disney World Resort в городе Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).
- В 2020 году Благотворительная организация нацслужбы здравоохранения Великобритании выпустила рекламный ролик с Санта-Клаусом, который попал в реанимацию, предположительно с коронавирусом. Организацию из-за этого подвергли нападкам и острой критике, ей пришлось извиняться.