В США в парках Disneyland впервые появились темнокожие Санта-Клаусы

В США в Диснейлендах впервые за 66-летнюю историю тематических парков на праздновании Рождества появился темнокожий Санта-Клаус. Об этом сообщает CNN.

Представитель компании Walt Disney сообщил CNN, что Санта-Клаус представлен «по-разному», чтобы таким образом показать разнообразие окружающих сообществ как в парках Disneyland, так и Walt Disney World Resort.