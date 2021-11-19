Viber став найпопулярнішим додатком для обміну повідомленнями серед українців

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, найпопулярнішим додатком для обміну повідомленнями серед українців став Viber. Ним користуються 73,6% опитаних.

Другим за популярністю є Facebook Messenger — 42,7%. На третьому та четвертому місцях Telegram (використовують 31,6% опитаних) та WhatsApp (25,3%).

Менш за всіх користується популярністю канал обміну повідомленнями — Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.

Разом з тим, майже третина українців (18,7%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.

Зазначимо, що Viber був найпопулярнішим месенджером і пів року тому, а з квітня популярність застосунку зросла з 66% до 73,6%.

Опитування проводили упродовж 10—15 вересня серед 2002 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення від 18 років. Опитували громадян, які мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.